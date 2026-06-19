Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта вызвали у Москвы удивление.

По его словам, Рубио ранее отмечал на слушаниях в Конгрессе, что США не могут играть роль нейтрального посредника, поскольку продолжают полностью поддерживать Украину.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что поддерживает контакт с Марко Рубио и периодически с ним общается. Он также заявил, что у Москвы есть ощущение возможного изменения подхода Вашингтона к урегулированию конфликта, отметив, что США продолжают оказывать поддержку Киеву через санкции против России и программы помощи украинскому ВПК.