Окончательное решение относительно подписания меморандума между США и Ираном пока не принято, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По его данным, консультации в данном направлении продолжаются на различных уровнях:

«До поездки в Женеву было предложено подписание электронного соглашения между Ираном и США сторонами до их отъезда в Женеву, чтобы там уже рассматривать технические детали и узкие темы, связанные с 60-дневным периодом после заключения сделки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что цель предложения — ускорить переход к этапу реализации и предотвратить потерю времени в ходе последующих переговоров.

«В то же время источник сообщил, что в настоящее время Иран не дал согласия на это предложение», — сообщило агентство.