Премьер Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите Евросоюза планирует предложить кандидатуру переговорщика ЕС по украинскому конфликту. Об этом она заявила по итогам саммита G7 во Франции, передают зарубежные СМИ.

По словам Мелони, во время встречи Группы семи лидеры «достигли согласия» с президентом США Дональдом Трампом по украинскому вопросу.

«Я думаю, что было бы очень сложно предложить человека из одной из крупных европейских стран. Я думаю, что это затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратилась, скажем, к средним державам Евросоюза», — отметила Мелони.

Саммит ЕС запланирован на 18-19 июня.