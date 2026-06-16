Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы 16 июня нанесли успешный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области, расположенном примерно в 500 километрах от украинской границы.

По словам главы украинского государства, операция была организована и проведена подразделениями Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки, а также военнослужащими ракетных войск.

Зеленский назвал атаку ответом на российские удары по украинским городам.

Президент Украины также заявил, что расширение дальности ударов и поражение объектов в российском тылу рассматриваются Киевом как один из инструментов давления для завершения войны. «Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения», — заявил Зеленский.