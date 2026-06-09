Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского и представителей украинских властей вызывают у него раздражение.

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», — заявил глава польского правительства.

Туск также обвинил Киев в отсутствии «исторического мышления», понимания чувствительности польского общества и необходимой эмпатии по отношению к полякам.

Кроме того, польский премьер подтвердил, что визит главы украинской военной разведки Кирилла Буданова в Польшу и его переговоры с польскими властями не принесли ожидаемых результатов.

При этом Туск подчеркнул, что поддержка Украины по-прежнему отвечает интересам Польши, и Варшава намерена продолжать оказывать помощь Киеву в его противостоянии с Россией.