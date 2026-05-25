В рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило в общей сложности 52 обращения от участников мероприятия.

Как сообщили в TƏBİB, из числа лиц, обратившихся к бригадам скорой медицинской помощи, дежурившим на территории проведения сессии и в других выделенных локациях, 10 человек были доставлены в различные медицинские учреждения.

Из них одному человеку была оказана медицинская помощь в Клиническом медицинском центре, одному — в Центральной больнице нефтяников, двум — в Модульной больнице в Мехеммеди, действующей при Сабунчинским медицинском центре, ещё шестерым — в Ени Клиника. Остальным обратившимся медицинская помощь была оказана на месте.

Для информации сообщается, что в дни проведения мероприятия наряду со службой скорой и неотложной медицинской помощи к организации медицинского обслуживания были привлечены также 4 медицинских учреждения.

В дни мероприятия в основном были зарегистрированы обращения граждан Азербайджана, Кении, Италии, Египта, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индии, Намибии, Эфиопии, Сербии, Зимбабве, Боснии и Герцеговины.

Обращения в основном были связаны с острыми респираторными заболеваниями, головной болью и артериальной гипертензией.