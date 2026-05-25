Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с резкими заявлениями, призвав к ужесточению политики в отношении Ливана и фактическому возобновлению военных действий. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

По словам Бен-Гвира, текущая ситуация с использованием взрывных дронов «не может быть нормализована». Он призвал руководство страны к более жесткой линии и заявил о необходимости «вернуться к войне в Ливане», а также предложил радикальные меры, включая отключение электроснабжения в Ливане и занятие района аз-Захрани.

Политик также подчеркнул, что Израилю следует перейти к «интенсивной военной кампании», усилив давление на Ливан.