Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о новом виде кибермошенничества, распространяющемся в разных странах мира.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники в общественных местах под различными предлогами просят людей помочь им с мобильным телефоном, пытаясь таким образом получить биометрические данные.

По информации службы, на устройстве мошенника могут быть скрытно активированы видеозвонок, запись экрана или другие функции фиксации данных. В результате могут записываться голос, изображение лица, а иногда и тактильные данные пользователя, которые затем используются в мошеннических схемах.

В связи с этим гражданам рекомендовали не пользоваться телефонами незнакомцев, не проходить подтверждение через камеру или голос на чужих устройствах и не передавать третьим лицам личные и биометрические данные.

Ведомство также призвало информировать о подобных схемах пожилых людей и детей, а при возникновении подозрительных ситуаций обращаться в соответствующие органы или сообщать в Службу электронной безопасности.