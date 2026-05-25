На корпусе газовоза «Аррхениус» (Arrhenius), прибывшего из Антверпена в российский порт Усть-Луга в Ленинградской области, обнаружены магнитные мины, заявили в ФСБ.

Мины, которые произведены «в одной из стран НАТО», нашли водолазы при досмотре судна, утверждают в Следственном комитете. Сотрудники ФСБ России совместно с Минобороны и Росгвардией обезвредили взрывные устройства. В СК отметили, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Газовоз прибыл на загрузку в Усть-Лугу 20 мая, а после этого должен был отправиться в порт Самсун в Турции. При допросе судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой в несколько дней.