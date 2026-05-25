В Баку приостановлена деятельность рынка строительных материалов Eurohome из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности.

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на рынке строительных материалов Eurohome, расположенном по адресу: улица Табриз, 2, Наримановский район, город Баку, был выявлен ряд недостатков в области пожарной безопасности.

По данным ведомства, на объекте использовалось неисправное электрооборудование, отсутствовала исправная система пожарной сигнализации, не хватало средств пожаротушения, а часть стен и потолков была облицована горючими материалами. Кроме того, на территории не были установлены световые указатели эвакуационных выходов, а строительная документация не согласовывалась с органами пожарного надзора.

В МЧС подчеркнули, что выявленные нарушения создавали серьёзную угрозу возникновения и быстрого распространения пожара.

В связи с этим было принято решение о приостановке деятельности рынка.