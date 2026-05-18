Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран должен выстраивать диалог с другими странами «на основе достоинства», отвергнув радикальные призывы полностью отказаться от переговоров с США.

По его словам, отказ от диалога фактически означает движение к бесконечному конфликту: «Если вы не хотите переговоров, значит, вы выбираете вечную войну?» — сказал он во время встречи с представителями служб по связям с общественностью.

Пезешкиан также подчеркнул необходимость более честного информирования общества, заявив, что неправильно создавать впечатление полного успеха Ирана на фоне проблем у противников, поскольку трудности существуют у обеих сторон. «У них есть свои проблемы, и у нас тоже есть свои сложности», — добавил он.