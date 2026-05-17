Президент Сербии Александар Вучич заявил, что 13-я сессия Всемирного форума городов ООН (WUF13) играет важную роль в формировании будущего устойчивых городов.

В интервью АЗЕРТАДЖ он отметил, что значение WUF13 заключается не только в самом мероприятии, но и в том, что лидеры из разных стран собираются вместе и проводят обмен мнениями.

«Азербайджан принимает это мероприятие и это хорошая возможность послушать идеи и пути решения президента Ильхама Алиева. В то же время с другими президентами и премьер-министрами проводится обмен различным опытом и взглядами», — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что остался доволен состоявшейся сегодня встречей с президентом Алиевым и выразил уверенность в том, что в рамках WUF13 они обретут новый опыт.

«Думаю, что многие вопросы, которые мы здесь изучим, мы сможем применить в Сербии и добиться полезных результатов для наших людей», — добавил Александар Вучич.