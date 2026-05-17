Китай в ближайшие три года планирует ежегодно закупать американскую сельхозпродукцию минимум на $17 млрд, следует из заявления Белого дома по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Китай будет закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд в год в 2026 году (пропорционально), 2027 и 2028 годах», — говорится в публикации.

Отмечается, что также Китай восстановил доступ американской говядины на рынок, продлив разрешения более чем для 400 предприятий США и добавив новые.

Кроме того, Пекин возобновил импорт птицы из американских штатов, которые Минсельхоз США признал свободными от высокопатогенного птичьего гриппа.