Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул право страны ответить на атаку по генератору у атомной электростанции «Барака». Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство WAM.

«Абдалла бен Заид Аль Нахайян… подчеркнул полное право ОАЭ отреагировать на эти террористические нападения и принять все необходимые меры для защиты своей безопасности, территориальной целостности и граждан в соответствии с международным правом», — говорится в материале.

Глава МИД «решительно осудил террористический акт» и отметил, что «нанесение ударов по гражданским объектам и жизненно важной инфраструктуре является вопиющим нарушением международного права».