Французские власти после возобновления расследования, связанного с парижской квартирой скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, получили данные о новых жертвах его преступлений во Франции. Как передает Газета.ру, об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

По ее словам, после публикации в США «файлов Эпштейна» прокуратура призвала возможных пострадавших выйти на связь и дать показания. С начала года откликнулись более 20 человек.

«Некоторые из них нам были уже известны по другим делам… но мы обнаружили и новых жертв… которых до этого совсем не знали, их около 10 человек», — сказала Беко.

По ее словам, парижская прокуратура сейчас проверяет поступившие данные и собирает показания, в том числе от людей, проживающих за пределами страны. После этого правоохранители планирует приступить к допросам подозреваемых и анализу собранных улик.

Французские следователи изучают огромный объем материалов по делу Эпштейна, который насчитывает около 1,5 млн документов. Они пытаются установить возможных посредников финансиста во Франции, которые могли быть причастны к поиску и отправке людей на его остров.