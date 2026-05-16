Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из лидеров террористической организцеии ИГИЛ на африканском континенте. Это заявление Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером по моему распоряжению доблестные американские военнослужащие и вооруженные силы Нигерии безупречно осуществили тщательно подготовленную и крайне сложную операцию по устранению с поля боя наиболее активного террориста в мире — Абу-Билал аль-Минуки», — написал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что американские источники информировали Вашингтон обо всех действиях этого террориста на территории Африки. Как заявил президент США, после его ликвидации деятельность ИГИЛ была существенно подорвана.

«Он больше не будет сеять ужас среди народов Африки и не сможет участвовать в подготовке операций, направленных против американских граждан. Выражаем признательность правительству Нигерии за содействие в проведении данной операции», — резюмировал Трамп.