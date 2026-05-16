Россельхознадзор проведёт инспекции ряда предприятий Армении, поставки которых в Россию были приостановлены с подозрением на ввоз фальсифицированной продукции.

«Россельхознадзор проведёт инспекции предприятий, поставки которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно, европейского происхождения», — говорится в материале.

Отмечается, что предварительная проверка и анализ материалов ввезённой радужной форели вызвали у Россельхознадзора сомнения в происхождении сырья, из которого выработана продукция.

«Кроме того, по итогам достигнутых договорённостей с целью поступления истинно армянской и безопасной в фитосанитарном отношении продукции планируется инспекция Россельхознадзора на растениеводческие предприятия республики», — отметили в ведомстве.