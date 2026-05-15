Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Встреча прошла на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Рустам Минниханов выразил благодарность азербайджанским коллегам за интерес к форуму и сотрудничеству с Татарстаном, а также за представительную делегацию, прибывшую в Казань. Раис попросил передать приветствие от его имени президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и реализации ряда совместных проектов. Шахин Мустафаев подчеркнул, что мероприятия, такие как KazanForum, важны для обмена мнениями и укрепления доверия между странами.