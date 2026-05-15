Из Сингапура на родину были отправлены 11 пакистанских и 20 иранских граждан, находившихся на борту захваченных Соединенными Штатами судов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

«Я рад сообщить, что мы достигли успеха в репатриации через Сингапур 11 граждан Пакистана и 20 граждан нашей братской страны Ирана, находившихся на борту судов, захваченных в открытом море Соединенными Штатами. Все лица находятся в добром здравии и хорошем настроении», — написал глава МИД в X.

По его словам, моряки были доставлены из Сингапура в Бангкок, после чего направились в Исламабад. Их прибытие в пакистанскую столицу ожидается вечером 15 мая. Пакистан окажет иранцам помощь в возвращении на родину, добавил Дар.