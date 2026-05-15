13 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора впервые осуществили контроль погрузки партии мясных консервов из Курганской области, предназначенных для экспорта в Азербайджан. Общий вес партии составил 601,4 кг консервов мясных кусковых стерилизованных «Оленина тушёная», произведенных на местном предприятии.

Перед отправкой продукция прошла обязательные лабораторные исследования в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам испытаний подтверждены качество, безопасность и соответствие продукции требованиям, установленным страной-импортером.

В ходе ветеринарного контроля должностные лица сверили соответствие груза данным, указанным в сопроводительных документах, проверили даты выработки, ветеринарно-санитарное состояние продукции и транспортного средства.

Нарушений не выявлено, выпуск продукции на экспорт разрешен.