Жительница Сургута Рая Мамедова смогла сохранить российское гражданство доказав в суде, что она не приносила присягу и не обещала соблюдать Конституцию и законы страны.

Женщина вступила в конфликт в домовом чате, после того как один из соседей снял как дети портят лифт и отправил в чат. Среди детей был и ее сын. В результате женщину осудили на три года условно за «оскорбление русских». Судили ее по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства по национальному признаку.

МВД России захотело лишить ее российского гражданства. Однако Рая Мамедова жила в стране с детства. Она родилась в Азербайджане, но российское гражданство получила еще ребенком.

Женщина подала в суд и доказала, что гражданство она получила в детстве, заявление за нее подавал отец. Сама она ничего не подписывала, присягу не приносила и государству лично ничего не обещала.

Ханты-Мансийский районный суд признал решение МВД незаконным и постановил, что раз женщина сама не давала клятвы, то и не обманывала государство. Ведомство пошло в апелляцию, но суд округа главный вывод оставил: прекращать гражданство Мамедовой по этой схеме нельзя.

«Если бы она получала гражданство сейчас, взрослой и с присягой, итог мог быть другим. Но в ее случае клятвы не было. Значит, и нарушать именно ее она не могла», — сообщили в суде.