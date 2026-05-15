С 19 мая 2026 года в Азербайджане будет временно приостановлено создание новых очередей в системе электронного приема в дошкольные образовательные учреждения через портал bq.edu.az.

Как сообщили в Агентстве общего и дошкольного образования, данное решение связано с подготовкой к электронной регистрации детей в детские сады на 2026–2027 учебный год.

Отмечается, что в период приостановки работы системы будут удалены все заявки, которые были созданы, но еще не подтверждены. Вместе с тем гражданам пообещали в ближайшее время представить подробную информацию о правилах приема детей в дошкольные учреждения на следующий учебный год через портал bq.edu.az.