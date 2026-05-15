Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к предельной осторожности на дорогах на фоне ухудшения погодных условий в ближайшие дни.

Как сообщили в Главном управлении дорожной полиции, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погодных условий — прогнозируются сильный и периодически усиливающийся ветер, а также осадки различной интенсивности.

В связи с этим дорожная полиция обратилась ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности.

В ведомстве отметили, что в дождливую и ветреную погоду водители должны выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов.

В дорожной полиции также обратили внимание на безопасность пешеходов, отметив, что в условиях ограниченной видимости дорогу следует переходить исключительно в установленных местах и проявлять повышенную осторожность.