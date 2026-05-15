Россия готовится к ударам по «центрам принятия решений» на территории Украины.

Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский на основе данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики.

«Есть у нас и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву, удары по Киеву и по другим нашим городам — по политическим и военным объектам, где может быть руководство армии, правительство, и здесь — по Банковой. Давно они вынашивают этот план — сейчас, после Ирана, вновь активизировались — ищут, где мы находимся, где мы бываем», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что это касается не только его лично, но и других представителей украинского военно-политического руководства, разведки и специальных служб.