Во Франции резко вырос спрос на медицинские маски и респираторы из-за боязни распространения хантавируса, сообщает Radio France.

Министерство здравоохранения Франции на пресс-конференции поспешило успокоить общественность, заявив, что тесты всех 26 граждан страны, контактировавших со скончавшейся пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, дали отрицательный результат, однако на фоне этих заявлений спрос на респираторные маски FFP2 за последнюю неделю вырос в пять раз. Это в итоге привело к дефициту в аптеках, росту цен и перебоям в поставках.

По данным фармацевтов, закупочная стоимость коробки из 50 масок увеличилась с €5 до €7, оптовые поставщики сообщили о невозможности либо ограниченных поставках хирургических масок и FFP2. В компании Pharmazon уточнили, что за последние три дня отгрузили 15 тыс. коробок при обычном недельном объеме продаж в 2,4 тыс. коробок.