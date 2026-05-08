Азербайджанские железные дороги объявили международный тендер на проектирование и строительство новых систем электрификации, сигнализации и телекоммуникации на железнодорожном участке Баладжары–Ялама. Закупка проводится в рамках крупного инфраструктурного проекта модернизации железнодорожной сети Азербайджана, финансируемого Азиатским банком развития.

Проект является частью программы модернизации железнодорожных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, которые играют ключевую роль в международных грузоперевозках Азербайджана. Речь идет о модернизации линии Баку–Ялама и Баку–Бёюк Кесик с переходом на современные системы электроснабжения 25 кВ переменного тока, а также обновлением систем связи и сигнализации.

Первый этап программы охватывает участок Баладжары–Ялама, который считается одним из важнейших сегментов Международного транспортного коридора «Север–Юг». Протяженность линии составляет около 192 километров двухпутной железной дороги, включая 15 станций.

В настоящее время железнодорожная инфраструктура участка уже прошла капитальную реконструкцию, однако действующие системы электрификации, сигнализации и телекоммуникации признаны устаревшими и подлежащими полной замене в соответствии с международными стандартами. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить безопасность движения поездов, увеличить скорость и эффективность перевозок, а также повысить надежность железнодорожного сообщения.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен будет выполнить полный цикл работ — от проектирования до строительства и ввода систем в эксплуатацию. Срок реализации проекта составляет 42 месяца, включая этап проектирования.