Азербайджан и Турция подписали меморандум взаимопонимания по модернизации бронетехники и оснащении ее системами защиты от беспилотников.

Турецкая компания Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) на международной оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле подписала меморандум о взаимопонимании по модернизации бронетехники с компанией MİRAS Savunma Sanayii Şirketi, входящей в структуру Министерства обороны Азербайджана. Документ подписали генеральный директор MKE Ильхами Келеш и глава MİRAS Ханбаба Султанлы.

Планируется осуществление совместного производства, включая модернизацию машин «БМП-1», а также интеграцию на них систем противодействия беспилотникам Tolga.

Выступая на церемонии, Ильхами Келеш заявил, что Азербайджан является страной, с которой Турция сотрудничает по принципу «одна нация — два государства».