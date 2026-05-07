Впервые в Армению прибыл председатель Международного уголовного суда (МУС).

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян приняла председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ.

В ходе встречи стороны подчеркнули «важность развития двустороннего сотрудничества» и «укрепления институционального партнерства», особенно в контексте развития потенциала прокуроров в области расследования международных преступлений.

Среди прочего обсуждался ряд вопросов, касающихся сбора доказательств по уголовным производствам, а также защиты потерпевших и свидетелей.