Администрация президента США Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии обвинила Европу в том, что континент является «инкубатором терроризма», подпитываемого массовой миграцией.

Как пишет The Guardian, стратегия называет наркокартели в Северной и Южной Америке главной целью и центром усилий по борьбе с терроризмом. Однако все же наиболее жесткие формулировки касаются Европы.

«Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чуждые культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм», – говорится в стратегии.

В докладе говорится, что европейские страны остаются «главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом», но отмечается: «Мир безопаснее, когда Европа сильна, но Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз».

Отмечается, что именно бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов.

Также США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы «остановить свой упадок».