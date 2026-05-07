Федеральный суд Нью-Йорка опубликовал документ, который, предположительно, может являться предсмертной запиской финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что записка была обнаружена в июле 2019 года сокамерником Эпштейна Николасом Тартальоне. По данным издания, это произошло в тот момент, когда финансист находился без сознания.

Инцидент имел место за несколько недель до того, как Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере.

Согласно опубликованной информации, в записке утверждалось, что обвинение «месяцами вело расследование и ничего не обнаружило». В конце текста содержались фразы «никакого веселья» и «оно того не стоит».

При этом The New York Times подчеркивает, что не располагает подтверждением того, что автором записки действительно был Джеффри Эпштейн.