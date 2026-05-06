Азербайджанская компания «Arkan Innovations LLC», работающая в сфере оборонной промышленности, произвела три новых дрона-камикадзе.

Как сообщает «Report», беспилотники, произведённые в 2026 году, были представлены на международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности «SAHA 2026», которая проходит в Стамбуле.

Новые модели под названиями «Arkan-10», «Arkan-10 FO» и «Arkan-10 FT» разработаны на основе современных технологий и обладают как разведывательными, так и ударными возможностями. Отмечается, что «Arkan-10 FO» с оптоволоконным управлением имеет крайне низкую вероятность обнаружения радарами.

Также сообщается, что в беспилотниках применены элементы искусственного интеллекта, усовершенствованные системы автономного управления и увеличенная продолжительность полёта. Среди ключевых характеристик — низкая радиолокационная заметность, высокая манёвренность и возможность интеграции с различными вооружёнными системами.