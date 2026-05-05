Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что комплексные удары Сил обороны по порту и нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе Краснодарского края (РФ) нанесли ущерб на сумму более $300 млн.

«Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ на сумму более $300 млн», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в апреле и 1 мая Силы обороны четыре раза наносили удары по порту и НПЗ в городе Туапсе.