В Ичеришехер в Баку проходит церемония открытия Международного фестиваля ковра. В рамках фестиваля организованы красочные мероприятия и выставки.

Заместитель руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Рена Насирова-Мустафаева сообщила журналистам, что Международный фестиваль ковра проводится в Ичеришехер уже в третий раз.

«Мероприятие началось 1 мая с форума, в нем участвуют представители из 19 стран. Наша цель — донести до мировой общественности азербайджанское ковровое искусство, наши национально-культурные ценности. Сейчас на площади Девичьей башни представлено ковровое искусство всех регионов, экспонируются ковры с использованием орнаментов каждого региона», — сказала она.

Фестиваль охватывает исторические улицы Ичеришехер — древние караван-сараи, площади, исторические дома и сопровождается выставками ковров, мастер-классами, музыкальными мероприятиями. Представители разных стран мира представляют свои ковровые традиции в национальных павильонах, установленных на площади Гоша Гала. Кроме того, в галереях Ичеришехер проходят выставки нескольких известных зарубежных и местных художников.

Фестиваль организован ОАО «Азерхалча» и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.