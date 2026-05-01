Бакинская инициативная группа (БИГ) наладила сотрудничество с более чем девятью странами, всё ещё сталкивающимися с проявлениями колониализма, а также с более чем 15 странами, пострадавшими от неоколониальной политики. Об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов, выступая на международной конференции.

Аббасов рассказал о ключевых направлениях деятельности организации за последние годы. По его словам, БИГ была создана в июле 2023 года в рамках международной конференции, посвящённой ликвидации колониализма. С момента основания организация провела более 35 международных мероприятий, охватывающих такие темы, как последствия колониальной и неоколониальной политики, вопросы деколонизации, защита прав человека, а также права коренных народов и этнических меньшинств.

Аббасов отметил, что с 2024 года группа начала функционировать как аналитический центр. За этот период были изданы три книги, а также подготовлено и опубликовано более 40 аналитических докладов. Кроме того, организация представила альтернативные отчёты в международные структуры и профильные институты.

Он также подчеркнул, что в числе партнёров БИГ ряд международных структур, включая структуры ООН, Совет по правам человека, Комитет по правам человека, Постоянный форум лиц африканского происхождения, Офис ООН по делам молодёжи, а также Движение неприсоединения.

«Это краткая информация о деятельности нашей организации за последние три года», — отметил Аббасов, добавив, что в дальнейшем планируется представить новые инициативы и проекты.

Отметим, что в Баку при организации БИГ проходит международное мероприятие на тему «Расширения прав и возможностей молодежи в постколониальном будущем» , собравшее молодых лидеров, экспертов и представителей международных организаций для обсуждения роли нового поколения в формировании постколониального будущего. В центре внимания находятся вопросы глобальной справедливости, деколонизации мышления, а также участие молодежи в принятии решений на фоне стремительных технологических изменений.

Форум стал площадкой для открытого диалога между делегатами из разных стран, где особое внимание уделяется влиянию искусственного интеллекта, трансформации социальных институтов и поиску устойчивых моделей развития.