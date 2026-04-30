Футбольный клуб «Сабах» стал чемпионом Премьер-лиги Азербайджана текущего сезона.
В последнем XXI туре «Нефтчи» встретился дома с «Карабахом», сообщает Report.
Игра на Palms Sports Arena завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На 55-й минуте за «бело-черных» отличился Эмиль Сафаров, на 90+2-й минуте — Бассала Самбу. На 85-й минуте защитник команды Эльвин Бадалов стал автором автогола.
По итогам тура, «Нефтчи» с 47 очками поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы. «Карабах» с 59 очками не смог догнать лидирующий с 72 очками «Сабах».
Таким образом, «Сабах» впервые в своей истории стал чемпионом Азербайджана.