Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр хочет, чтобы прежде, чем Украина вступит в официальные переговоры о вступлении в Евросоюз, она предоставила местному венгерскому национальному меньшинству более широкие права. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, этот вопрос Мадьяр прямо затронул на встрече с главой Евросовета Антониу Коштой 29 апреля. Условия, которые выдвинул политик, в основном повторяют прежний список из 11 требований уходящего премьера Виктора Орбана (их он представил в 2024 году), пишет Bloomberg.