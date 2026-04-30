В Азербайджане переход на почасовую систему оплаты труда может быть реализован в более сжатые сроки. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя инициативу разработки соответствующих законопроектов Министерством труда и социальной защиты населения.

По его словам, опыт развитых стран показывает, что почасовая модель имеет ряд существенных преимуществ. В частности, она обеспечивает работникам дополнительную оплату за сверхурочные часы работы занятость (overtime).

Кроме того, такая система позволяет официально работать в нескольких местах, что способствует увеличению доходов граждан. В то же время работники смогут дифференцированно распределять свою занятость и работать в нескольких организациях.

С учётом международной практики предполагается применение специальных коэффициентов для оплаты труда в нерабочие дни и вне стандартных часов, что обеспечит более высокий уровень заработной платы в выходные и по вечерам.

Байрамов также подчеркнул, что при внедрении системы будет определена минимальная ставка почасовой оплаты. По его мнению, она должна быть соразмерна действующему минимальному ежемесячному окладу и даже превышать его в пересчёте на час. В настоящее время процесс разработки нового механизма продолжается. После завершения этапа согласований станет известно, когда именно система будет внедрена.