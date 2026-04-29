В мае в Азербайджане ожидается погода, близкая к климатической норме, с местами более высокими температурами. При этом в отдельные дни возможны интенсивные дожди, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В начале месяца кратковременные осадки прогнозируются в горных и предгорных районах, а во второй половине первой декады их интенсивность может усилиться в большинстве регионов.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя температура составит 18–20°C. Ночью — 12–17°C, днем — 20–25°C, в отдельные дни до 27–32°C. Осадки ожидаются в пределах нормы (18–21 мм).

В Нахчыване (Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур) температура составит 18–22°C, с повышением до 30–35°C в отдельные дни. Осадки — около нормы (33–62 мм).

В Карабахском регионе (Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Агдам, Горанбой, Дашкесан, Гедабей) ожидается 14–18°C, с дневным повышением до 25–30°C. Осадки — 68–122 мм.

В Джебраиле, Кельбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане температура составит 14–18°C, с аналогичными колебаниями и осадками 52–103 мм.

В западных районах (Газах, Гянджа, Агстафа, Шамкир, Товуз, Тертер, Физули) — 18–21°C, в отдельные дни до 30–35°C. Осадки — 43–67 мм.

В северо-западных и горных районах (Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Исмаиллы, Агсу, Шамаха, Сиязань, Шабран, Хызы, Губа, Хачмаз, Гусар) температура составит 16–19°C, в горах — прохладнее. Осадки местами выше нормы (26–166 мм).

В центральных и южных равнинных районах (Евлах, Гёйчай, Агдаш, Кюрдамир, Имишли, Агджабеди, Мингечевир, Бейлаган, Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Зардаб, Сальян, Нефтчала) — 19–22°C, в отдельные дни до 33–38°C. Осадки — близки к норме (26–62 мм).

В южных районах (Масаллы, Ярдымлы, Лерик, Ленкорань, Билясувар, Астара, Джалилабад) температура составит 17–20°C, с повышением до 29–34°C. Осадки — близки к норме.