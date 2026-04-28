Apple может представить дисплей нового поколения для юбилейной модели iPhone под названием Liquid Glass Display.

Об этом на своей странице в соцсети X заявил авторитетный инсайдер Ice Universe.

По словам инсайдера, речь не идет о классических изогнутых экранах, широко применяемых в Android-устройствах. Предполагается использование более сложной конструкции с минимальной физической кривизной, где визуальный эффект формируется за счет комбинации оптического преломления, светопроводящих элементов и продуманной визуальной архитектуры.

Ожидается, что такой подход позволит практически устранить видимые рамки дисплея, сохранив при этом естественное восприятие изображения по краям. Концепция предполагает создание эффекта «текучести» изображения при сохранении прозрачности и четкости, характерных для стеклянных поверхностей.

По слухам, Apple разрабатывает экран для условного iPhone 20 в сотрудничестве с Samsung. По информации инсайдера Digital Chat Station, экран может получить конструкцию с изгибом по всем четырем сторонам.