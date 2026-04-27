Опубликованы правильные ответы на тестовые задания, использованные на выпускном экзамене по уровню общего (9-летнего) среднего образования, состоявшемся 26 апреля.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, с правильными ответами на закрытые и требующие кодирования открытые тестовые задания можно ознакомиться на официальном сайте центра.

Отмечается, что проверка открытых заданий с развернутым письменным ответом требует времени, поэтому результаты экзамена планируется объявить через 6 недель.