Антиправительственные акции протеста прошли в субботу вечером в некоторых городах Израиля. Демонстранты протестовали против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

Как сообщает газета Haaretz, в Тель-Авиве участники традиционной субботней акции, среди которых преобладают сторонники левых политических сил, на этот раз отпраздновали победу на парламентских выборах в Венгрии лидера местной оппозиции Петера Мадьяра над Виктором Орбаном, который долгие годы был главным союзником Нетаньяху в Европе.

Около 250 человек прошли маршем от здания посольства Венгрии к площади перед театром «Хабима» в центре Тель-Авива, где состоялся основной антиправительственный митинг с участием порядка 2 тыс. демонстрантов.

Акции протеста против властей Израиля прошли в ряде других городов страны, включая Беэр-Шеву, Иерусалим и Хайфу. В Иерусалиме, по данным пресс-службы израильской полиции, акция завершилась столкновениями протестующих с полицейскими, двое человек были задержаны за нарушение общественного порядка.