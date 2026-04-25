Европе нужно проснуться, ей не стоит недооценивать момент, когда президенты США, России и Китая «настроены против европейцев», заявил президент Фрации Эмманюэль Макрон, выступая в греческих Афинах.

«Не стоит недооценивать уникальный момент, когда президент США, президент России, президент Китая настроены решительно против европейцев. Поэтому сейчас самое время проснуться», — заявил президент Франции (цитата по Politico).

Макрон добавил, что ожидает сохранения напряженности в отношениях с США и после президентства Дональда Трампа, назвав это «исторической тенденцией». По его словам, ключевое отличие второго срока республиканца состоит в том, что Европа перестала считать ситуацию временным исключением. Теперь, как отметил Макрон, европейские лидеры осознали необходимость действовать сообща, проявлять сплоченность и защищать свои интересы.