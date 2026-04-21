Американский журналист Такер Карлсон заявил, что испытывает угрызения совести из-за своей роли в возвращении к власти президента США Дональд Трамп. Об этом он рассказал в эфире собственной программы The Tucker Carlson Show.

По словам Карлсона, он и его аудитория сыграли заметную роль в поддержке Трампа, и теперь он считает необходимым признать ответственность за последствия. Журналист отметил, что простого изменения позиции недостаточно, если ранее были допущены ошибки, повлиявшие на общественное мнение.

«Я проводил за него кампанию. Мы, безусловно, причастны к этому. Недостаточно просто сказать: «я передумал». Я и миллионы людей — причина того, что происходит прямо сейчас», — подчеркнул он.

Карлсон добавил, что намерен долго испытывать чувство вины и считает важным открыто признать, что мог вводить аудиторию в заблуждение, пусть и неумышленно. По его мнению, настало время для общественной рефлексии и честного разговора о последствиях политической поддержки.