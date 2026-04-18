Уровень воды в Куре повысился в Азербайджане, что уже повлияло на работу части оросительной инфраструктуры.

Как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, в последние дни наблюдается существенный рост уровня воды в реке. В результате сложившейся ситуации возникли трудности в работе некоторых насосных станций, обеспечивающих подачу воды на сельскохозяйственные угодья.

Для предотвращения возможных рисков и обеспечения безопасности технических сооружений, Региональная служба водной мелиорации, действующая при агентстве, временно вывела из эксплуатации насосные станции, расположенные в зонах повышенного риска.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры носят превентивный характер и направлены на предупреждение более серьёзных последствий. В настоящее время ситуация находится под контролем специалистов.

Несмотря на возникшие сложности, водоснабжение продолжается за счёт альтернативных источников. После стабилизации уровня воды в реке планируется поэтапное восстановление работы насосных станций, сказали в Агентстве.

Там же попросили граждан отнестись к ситуации с пониманием и ориентироваться исключительно на официальную информацию.