Государственный таможенный комитет разъяснил данные об импорте товаров, отражённых как поставки из Армении.

Как сообщили в ведомстве Minval Politika, в марте текущего года розы на сумму 960 долларов США были фактически импортированы из Королевства Нидерландов.

При этом поставка осуществлялась транзитом через территорию Армении. Согласно пункту 3.3 «Правил публикации таможенной статистики внешней торговли», при импорте в качестве страны-партнёра учитывается страна, через которую проходит товар. В связи с этим указанные розы в статистике были отражены как импортированные из Армении.