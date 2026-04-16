Отец напавшего вчера на школу в турецком Кахраманмараше школьника Исы Араса Мерсинли – Угур Мерсинли, а также мать – Пынар Мерсинли задержаны полицией.

Как рассказал в своих показаниях отец школьника, являющийся бывшим офицером службы безопасности, оружие использованное при нападении, принадлежало ему. По его словам, у него было семь зарегистрированных единиц огнестрельного оружия и два охотничьих ружья, которые хранились в запертых сейфах. Подросток, как утверждается, взял пять пистолетов, взломав сейф.

По словам Угура Мерсинли, у его сына были типичные подростковые проблемы и стресс перед экзаменами, и он даже отводил мальчика к психологу, который констатировал проблемы с адаптацией к обществу.

Отец школьника также рассказал, что его сын проявлял большой интерес к оружию, поэтому он взял его с собой на полигон и разрешил ему пострелять, научив целиться.

Также Угур Мерсинли рассказал, что Иса Арас постоянно играл в компьютерные игры.