Ещё одно лицо, обвиняемое в тяжких преступлениях, будет экстрадировано в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции ходатайство Генпрокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Сабутара Бабаева Адиль оглу было удовлетворено компетентными органами Турции.

В ходе предварительного следствия, проводимого в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, установлены обоснованные подозрения в том, что С.Бабаев участвовал в составе организованной группы в контрабанде крупных партий наркотических и психотропных веществ, а также иных сильнодействующих средств через таможенную границу Азербайджана. Кроме того, он незаконно приобретал, хранил, перевозил и сбывал указанные вещества с целью продажи.

В связи с этим он был привлечён в качестве обвиняемого, однако скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В результате проведённых мероприятий С.Бабаев был задержан на территории Турции.

В настоящее время принимаются необходимые меры для его доставки в Азербайджан со стороны Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Также Генпрокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнёрскими структурами, включая Интерпол, в целях установления местонахождения разыскиваемых лиц и их экстрадиции в Азербайджан.