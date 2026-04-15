Восстановление энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке может обойтись в сумму до 50 млрд долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Rystad Energy.

По оценкам аналитиков, затраты на ремонт поврежденных нефтегазовых объектов в странах Персидского залива составят от 30 до 50 млрд долларов.

Наибольшие расходы ожидают Иран — до 19 млрд долларов. Это связано с серьезными повреждениями газоперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов. Восстановление также может затянуться из-за ограниченного доступа к западному оборудованию и подрядчикам.

Вторыми по масштабу затрат станут расходы Катара, где пострадал комплекс по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане.