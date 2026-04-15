Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором опроверг информацию о передаче Ирану вооружений.

Об этом сообщил американский лидер в интервью телеканалу Fox Business.

«Он (Си Цзиньпин — прим. ) недавно написал мне прекрасное письмо. Он ответил на письмо, которое я ему отправил, потому что я слышал, что Китай поставляет вооружения — об этом повсюду говорят — Ирану. Я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он ответил мне, что, по сути, он этого не делает», — сказал он.