Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, впервые посетившего страну с визитом.

Токаев подчеркнул, что Турция является стратегическим партнёром, а отношения двух стран основаны на доверии и уважении. По его словам, за почти 35 лет сотрудничество вышло на новый уровень, и между странами нет разногласий.

«Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо противоречий и разногласий. 14 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в нашу страну с государственным визитом», – отметил Токаев.